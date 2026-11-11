Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi'nde dünyaya mesaj verdi! "Başka gökyüzümüz, başka ormanımız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yeşille maviinin içiçe geçtiği Antalyamıza hepiniz hoşgeldiniz. COP31 kapsımında alınacak kararların tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın başında BM Genel Sekreterine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizimle paylaşan Brezilya ve Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.

COP31'i Anadolu'yu yansıtacak şekilde tasarladık. Konferansın en iyi şekilde geçmesi için emek verdik. COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Konferansın iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyorum.

"EVİMİZİN TEK BİR ÇATISI VARDIR O DA GÖKYÜZÜDÜR"

İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır o da gökyüzüdür. Evimizin tek bir bahçesi vardır oda yeryüzüdür. Bizim başka bir gökyüzümüz, yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsıyla en derin krizleri yaşıyor. Doğal kaynakların ölçüsüz tüketiminden gıda güvenliğine ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz.

Yanan bir ormanın, kirlenen bir denizin gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz biliyoruz. Asya'dan Pasifik'in küçük adaları bundan azede değildir. 31 yıl önce düzenlenen ilk COP toplantısından bugüne büyük adımlar attık.

"YA ŞİKAYET EDECEĞİZ YA EYLEME GEÇECEĞİZ"

Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız zama riskler artıyor. İki seçeneğimiz var. Ya şikayet edeceğiz ya eyleme geçeceğiz. COP31 Başkanlığını tam da bu anlaşıyla üstlendik. Konferansın bir uygulama COP'u olmasını hedefledik.

Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin iklimle mücadele yeni bir soluk kazandıracaktır. Antalya, pek çok kültürü bağrında harmanlamış bir şehrimizdir. Türkiye, binlerce yıllık tarihi ile medeniyetler merkezindedir. Biz bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan, yarın kıyametin kopacağını bilsek bile elindeki fidanı dikan bir anlayış içindeyiz. Atalarız 'Yaş kesen baş keser' diyerek sağlıklı bir ağaca kesmenin bir insanı öldürmekle eş değer görmektedir. Suyu aziz, ağacı yaşam olarak görmüştür. Türkiye olarak meseleye bu anlayışla bakıyoruz.

Temiz enerji dönüşümünden sıfır atığa, gıda güvenliğinden sanayileşmeye uzanan 10 adet öncelikli alanda somut ilerlemeleri hedefliyoruz. Elektrik kullanım oranımızı yüzde 50 artırmak, atık oranını yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada eşimin öncülüğünde filizlenen ve küresel bir eylem haline gelen Sıfır Atık Hareketi'ne dikkat çekmek isterim. 90 milyon ton atık ekonomimize kazandırıldı. BM Genel Kurulu kararı ile 30 Mart'ın Sıfır Atık Günü ilan edilmesi küresel bir kazanım oldu. Çaba göstermeye devam edeceğiz sıfır atığa uzanana kadar.

Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyoruz.

ERDOĞAN'DAN GAZZE MESAJI: "BUNLAR İNSAN DEĞİL Mİ?"

Temiz teknolojilerin yaygınlaşması ve sanayicilerimizin rekabet gücünün artırılması çok önemlidir. Şehirlerimizin altyapıları güçlü olmalıdır. Yerel yönetimlerin finansmana erişimi bu dönüşümde belirleyici olacaktır. İklim değişikliği ile mücadelemiz savaşlara, krizlere denk geliyor. Açlık ve yoksulluk dayanışmayı günden güne artırıyor. Bunun bedelini insanlığın yanında tabiatta ödüyor. Gazze'de sadece bir soykırım değil bir çevre kıyımı yaşanmıştır.

Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak, su kirletildi. Şehirler enkaz haline geldi. İnsanlar çamurun içindeki çadırlarda mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara konteyner göndermek istiyoruz müsaade edilmiyor. Son birkaç gündür acı haberler geliyor. Barınaklar sular altında kaldı. Yüz binlerce Gazzeli kardeşlerimiz, çocuklar bu kış koşullarında anne babasız hayatta kalma mücadelesi veriyor."