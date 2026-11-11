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Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalıyor! Aykut Erdoğdu'dan dikkat çeken çıkış: "Ağladığını görüyorum içim sızlıyor"

İBB davasında tutuklu sanıklardan olan eski CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kaya'nın ağladığını belirten Erdoğdu, "Fatma Hanım bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum içim sızlıyor ya. Ağlıyormuş kabinde" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalıyor! Aykut Erdoğdu'dan dikkat çeken çıkış: "Ağladığını görüyorum içim sızlıyor"
Melih Kadir Yılmaz

İBB davasının üçüncü celsesi dün Silivri'de devam etti. Tutuklu sanıklardan CHP'li eski milletvekili Aykut Erdoğdu savunmasında işlemediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğunu söyledi ve tahliyesini talep etti.

"ÜYELER VERİN CEZAMI BİTSİN BU İŞKENCE"

Savunmasında "Verin cezamı artık" diyen Erdoğdu, "Bir sürü insanı gönderdiniz. Benim milletim adına yapacak çok işim var. Dönüyorum şu kadınlara bakıyorum günah ya. Üyeler verin cezamı bitsin bu işkence. Türk milleti şunu bilsin. Hata yaptım hile yapmadım. Yolsuzluğun yanından geçmedim çayını bile içmedim" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalıyor! Aykut Erdoğdu dan dikkat çeken çıkış: "Ağladığını görüyorum içim sızlıyor" 1

ERDOĞDU'DAN, FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Erdoğdu'nun savunmasında fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili söyledikleri dikkatlerden kaçmadı.

Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalıyor! Aykut Erdoğdu dan dikkat çeken çıkış: "Ağladığını görüyorum içim sızlıyor" 2

Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre Erdoğdu, siyasi ayrılıklara rağmen Kaya’nın masumiyet karinesine inandığını söyledi.

"İÇİM SIZLIYOR, AĞLIYORMUŞ KABİNDE"

Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde olduğunu söyleyen Erdoğdu, eski Bakan’ın ağladığını belirtti. Erdoğdu, "Fatma Hanım bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum içim sızlıyor ya. Ağlıyormuş kabinde" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Erdoğdu Fatma Betül Sayan Kaya
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