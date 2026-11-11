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Gazeteci Ali Tarakçı tahliye edildi

Gazeteci Ali Tarakçı, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmasının ardından 46 gün cezaevinde kaldı. Tarakçı, yürütülen yargılama kapsamında alınan kararla tahliye edildi.

Gazeteci Ali Tarakçı tahliye edildi
Devrim Karadağ

Gazeteci Ali Tarakçı, 23 Eylül'de X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Tarakçı'nın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmasına karar vermişti.

Tarakçı, tutuklanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.

Gazeteci Ali Tarakçı tahliye edildi 1

46 GÜN SONRA TAHLİYE

Tarakçı, 11 Kasım Çarşamba günü Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Gazetecinin tutukluluk süreci, tahliye kararıyla sona erdi.

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gazeteci
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