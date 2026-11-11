COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda), zirveye katılan liderleri karşıladı.
Karşılama sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Zirveye katılan liderleri tek tek karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’i karşılamadı.
Hristodulidis'i BM Genel Sekreteri Guterres karşıladı. Guterres ile Hristodulidis arasındaki kısa süreli konuşma ise göze çarptı.
Erdoğan'ın katılım için davet göndermediği ve zirvede karşılamadığı Hristodulidis, karşılama töreninin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile ikili görüştürme gerçekleştirdi. Hristodulidis karşılanmadığı için Leyen'e "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni karşılamadı" şeklinde şikayette bulundu. Rum basını da konuyu gündemine taşıdı ve bu hareketini 'Hristodulidis'i küçümseme işareti' olarak değerlendirdi.