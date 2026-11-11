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COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

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Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. Zirveye katılan liderleri tek tek karşılayan Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’i karşılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi düzenlendi.

COP31 Zirvesi ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı 1

ERDOĞAN VE GUTERRES LİDERLERİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda), zirveye katılan liderleri karşıladı.

COP31 Zirvesi ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı 2

ERDOĞAN BİR TEK GKRY LİDERİNİ KARŞILAMADI

Karşılama sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Zirveye katılan liderleri tek tek karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’i karşılamadı.

Hristodulidis'i BM Genel Sekreteri Guterres karşıladı. Guterres ile Hristodulidis arasındaki kısa süreli konuşma ise göze çarptı.

COP31 Zirvesi ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı 3

HRİSTODULİDİS HEMEN VON DER LEYEN'İN YANINA GİTTİ: "BEİ KARŞILAMADI"

Erdoğan'ın katılım için davet göndermediği ve zirvede karşılamadığı Hristodulidis, karşılama töreninin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile ikili görüştürme gerçekleştirdi. Hristodulidis karşılanmadığı için Leyen'e "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni karşılamadı" şeklinde şikayette bulundu. Rum basını da konuyu gündemine taşıdı ve bu hareketini 'Hristodulidis'i küçümseme işareti' olarak değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya cop31
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