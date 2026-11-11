Erdoğan'la selfie çektiren Palau lideri gündem oldu

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) liderler zirvesinde dikkat çeken bir an yaşandı.

BİR ANDA TELEFONUNU ÇIKARDI

Zirveye katılan Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr., kendisini karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile selfie çekti.

SELFIE ÇEKTİ

Görüşme sırasında cebinden telefonunu çıkaran Whipps, Erdoğan ve Guterres'in yanında poz vererek fotoğraf çekti.

O anlar zirvenin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.