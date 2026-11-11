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Erdoğan'la selfie çektiren Palau lideri gündem oldu

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Devrim Karadağ

COP31 kapsamında Türkiye'de bulunan Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Whipps, cebinden çıkardığı telefonuyla iki isimle selfie çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) liderler zirvesinde dikkat çeken bir an yaşandı.

BİR ANDA TELEFONUNU ÇIKARDI

Zirveye katılan Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr., kendisini karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile selfie çekti.

Erdoğan la selfie çektiren Palau lideri gündem oldu 1

SELFIE ÇEKTİ

Görüşme sırasında cebinden telefonunu çıkaran Whipps, Erdoğan ve Guterres'in yanında poz vererek fotoğraf çekti.

Erdoğan la selfie çektiren Palau lideri gündem oldu 2

O anlar zirvenin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Recep Tayyip Erdoğan cop31
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