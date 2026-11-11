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Ameliyatsız tedavide yeni yöntem! Memedeki iyi huylu kitleye 20 dakikada müdahale

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, göğüsteki iyi huylu lezyonların tedavisinde kullanılan mikrodalga ablasyon yöntemi ilk kez uygulandı.

Ameliyatsız tedavide yeni yöntem! Memedeki iyi huylu kitleye 20 dakikada müdahale

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hastanın göğsünde iyi huylu lezyonlar tespit edildi. Hastanın tedavisinde, kentte ilk kez uygulanan mikrodalga ablasyon yöntemi kullanıldı.

"GÖĞÜSTEKİ HER KİTLE AMELİYAT GEREKTİRMİYOR"

Mikrodalga ablasyon yönteminin uygun hastalarda daha az girişimsel bir tedavi imkanı sunduğunu vurgulayan Op. Dr. Ayşe Hilal Erdönmez Çelik, işlemin 20 dakikada tamamlandığını ifade ederek şöyle konuştu:“Bugün Şanlıurfa’da ilk kez gerçekleştirdiğimiz bir işlem hakkında bilgi vermek istiyorum. Memede ağrı ve ele gelen kitle şikayetleriyle başvuran hastalarımızda, gerekli görüntüleme ve biyopsi değerlendirmeleri sonucunda iyi huylu olduğu doğrulanan, uygun özelliklere sahip lezyonlara mikrodalga ablasyon yöntemiyle müdahale edebiliyoruz. Memedeki her kitle doğrudan ameliyat anlamına gelmiyor. Uygun hastalarda, hastanın konforunu ön planda tutan minimal invaziv yöntemlerle tedavi imkanı sunabiliyoruz”
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kanser sağlık
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