Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir! Yatmadan önce tüketebileceğiniz 6 besin

Kaliteli uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük önem taşıyor. Ancak pek çok kişi gece boyunca kesintisiz uyumakta veya sabah dinlenmiş şekilde uyanmakta zorlanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre uykusuzluk, her üç kişiden birini etkiliyor.

Yetişkinlerin gecede ortalama 7-9 saat uyuması gerekiyor. Düzenli olarak yeterli uyuyamamak ise günlük yaşamı ve kişisel ilişkileri olumsuz etkileyebiliyor.

Uyku kalitesini iyileştirmek isteyenler için beslenme alışkanlıkları da dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor. Bazı besinler, içerdikleri bileşenler sayesinde uykuya geçişi destekleyebilir. İşte yatmadan önce tüketilebilecek 6 besin:

1. Kivi

Uykuya yardımcı olabilecek meyvelerin başında kivi geliyor. Serotonin içeren bu meyvenin, uyku düzeninin desteklenmesinde rol oynayabileceği belirtiliyor. Ayrıca kivide bulunan antioksidanların ve iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahip bileşenlerin de uyku üzerindeki olumlu etkilerde payı olabileceği düşünülüyor.

2. VİŞNE SUYU

Vişne suyu, doğal melatonin içeriğiyle dikkat çekiyor. Uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde rol oynayan melatoninin yanı sıra magnezyum, fosfor ve potasyum da içeren vişne suyu, antioksidan bakımından da zengin bir seçenek olarak öne çıkıyor.

3. MUZ

Muz, magnezyum ve potasyum içeriğiyle uyku öncesinde tercih edilebilecek meyveler arasında bulunuyor. Bu mineraller kasların gevşemesine ve sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunuyor. Bu nedenle yatmadan önce tüketilen bir muz, rahatlamaya yardımcı olabilecek atıştırmalıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

4. DOMATES

Domates, C vitamini, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin bir besin. Aynı zamanda melatonin de içeriyor. Bu özelliği nedeniyle uyku sürecini destekleyebilecek besinler arasında gösteriliyor.

5. SÜT

Uyumadan önce bir bardak ılık süt içmek, uzun zamandır tercih edilen alışkanlıklardan biri. Bunun bilimsel bir açıklaması da bulunuyor. Süt ve diğer süt ürünleri, serotonin ve melatonin üretiminde rol oynayan triptofan adlı amino asidi içeriyor. Bu bileşen, vücudun gevşeme ve uyku sürecini destekleyebiliyor.

6. CEVİZ VE BADEM

Ceviz ve badem, magnezyum içeriği sayesinde uyku öncesinde tercih edilebilecek kuruyemişler arasında yer alıyor. Her iki besin de az miktarda melatonin içeriyor. Bu özellikleriyle uyku düzenini destekleyebilecek alternatifler olarak öne çıkıyor.

UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜREBİLECEK BESİNLERE DİKKAT!

Yalnızca uykuya yardımcı olabilecek besinleri tüketmek değil, uyku öncesinde hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durulduğu da önem taşıyor.

Alkol: Uyku getirdiği düşünülse de alkol, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi görünse bile derin uyku evrelerini bozabiliyor. Bu durum sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor.

Kafein ve bitter çikolata: Kafein gibi uyarıcı maddeler içeren ürünler, uykuya geçişi zorlaştırabiliyor ve derin uyku sürecini olumsuz etkileyebiliyor.

Ağır, yağlı ve baharatlı yiyecekler: Sindirimi uzun süren bu besinler, yatmadan önce tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına ve asit reflüsüne yol açabiliyor. Özellikle yemek sonrasında kısa sürede yatağa girmek, şikâyetlerin artmasına neden olabiliyor.