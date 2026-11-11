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Fildişi Sahili'ne gitmişti: 5 aydır haber alınamıyor! Acılı annenin yardım çığlığı!

Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren 52 yaşındaki Süleyman Kaplan tam 5 aydır kayıp. Oğlundan aylardır haber alamayan anne Şaziye Üstünler ise Süleyman Kaplan'ın bulunması için gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulunarak, "Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum" dedi.

Fildişi Sahili'ne gitmişti: 5 aydır haber alınamıyor! Acılı annenin yardım çığlığı!

İnşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), iş amacıyla 5 Mayıs 2026 tarihinde Fildişi Sahili'ne gitti. Kaplan en son kardeşi Danyal Kaplan ile 19 Haziran'da görüştü. Bu görüşmede Kaplan kardeşine, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini, gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorun yaşadığını anlattı. Bu görüşmenin ardından Süleyman Kaplan'dan bir daha haber alınamadı.

Fildişi Sahili ne gitmişti: 5 aydır haber alınamıyor! Acılı annenin yardım çığlığı! 1

ACILI ANNENİN YARDIM ÇIĞLIĞI

Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki anne Şaziye Üstünler ise yaşadığı acıyı gözyaşları içerisinde anlattı. Oğlunun sesini duymak ve kendisine kavuşmak istediğini belirten anne Üstünler, şu ifadeleri kullandı:

Fildişi Sahili ne gitmişti: 5 aydır haber alınamıyor! Acılı annenin yardım çığlığı! 2

"Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. 5 aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini 6 aydır duyamıyorum. Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum. Hiç görüşemedik, sesini duymadık. Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, gasp edildi benim oğlum. Sesini duyamıyoruz. En son 14 Haziran'da ben görüştüm. 14 Haziran'dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik. 5 ay neler yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik."

Fildişi Sahili ne gitmişti: 5 aydır haber alınamıyor! Acılı annenin yardım çığlığı! 3

Fildişi Sahili ne gitmişti: 5 aydır haber alınamıyor! Acılı annenin yardım çığlığı! 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili
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