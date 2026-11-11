TBMM’de dikkat çeken anlar! Bakan Göktaş hakkındaki fon iddiaları doğru çıkmayan Ümit Özlale sıraya girdi

TBMM’de 2027 yılı bütçe maratonu devam ederken Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya arasında yaşanan tokalaşmama anı gündeme damga vurdu.

ASU KAYA BAKAN GÖKTAŞ İLE TOKALAŞMADI

Bakan Göktaş’ın selamlaşma sırasında Asu Kaya ile tokalaşmaması kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Kaya’nın tavrı farklı yorumlara neden oldu.

ÜMİT ÖZLALE’NİN TAVRI DA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan daha önce fon tartışmaları nedeniyle Bakan Göktaş ile karşı karşıya gelen Yeni Partili Ümit Özlale’nin tokalaşmak için sıraya girmesi de dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

BAKAN GÖKTAŞ 2027 YILI BÜTÇESİNİ ANLATTI

Salondaki selamlaşmanın ardından bütçe sunumuna başlayan Bakan Göktaş, Bakanlığa bağlı 2 bin 913 kuruluş, denetimleri altındaki 2 bin 970 kuruluş ve 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 86 milyon vatandaşa hizmet ulaştırdıklarını belirtti.

Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yenilikçi aile politikalarını hayata geçirdiklerini ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirdiklerini ifade etti.