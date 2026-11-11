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TBMM’de dikkat çeken anlar! Bakan Göktaş hakkındaki fon iddiaları doğru çıkmayan Ümit Özlale sıraya girdi

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Ufuk Dağ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, komisyon üyelerini tek tek selamlarken Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın tokalaşmaması gündem oldu. Daha önce Bakan Göktaş’ı hedef alan iddiaları nedeniyle iftira tartışmalarının odağında yer alan Yeni Partili Ümit Özlale’nin ise tokalaşmak için sıraya girmesi dikkat çekti. O anlar kameralara yansıdı.

TBMM’de 2027 yılı bütçe maratonu devam ederken Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya arasında yaşanan tokalaşmama anı gündeme damga vurdu.

ASU KAYA BAKAN GÖKTAŞ İLE TOKALAŞMADI

Bakan Göktaş’ın selamlaşma sırasında Asu Kaya ile tokalaşmaması kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Kaya’nın tavrı farklı yorumlara neden oldu.

TBMM’de dikkat çeken anlar! Bakan Göktaş hakkındaki fon iddiaları doğru çıkmayan Ümit Özlale sıraya girdi 1

ÜMİT ÖZLALE’NİN TAVRI DA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan daha önce fon tartışmaları nedeniyle Bakan Göktaş ile karşı karşıya gelen Yeni Partili Ümit Özlale’nin tokalaşmak için sıraya girmesi de dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

TBMM’de dikkat çeken anlar! Bakan Göktaş hakkındaki fon iddiaları doğru çıkmayan Ümit Özlale sıraya girdi 2

BAKAN GÖKTAŞ 2027 YILI BÜTÇESİNİ ANLATTI

Salondaki selamlaşmanın ardından bütçe sunumuna başlayan Bakan Göktaş, Bakanlığa bağlı 2 bin 913 kuruluş, denetimleri altındaki 2 bin 970 kuruluş ve 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 86 milyon vatandaşa hizmet ulaştırdıklarını belirtti.

Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yenilikçi aile politikalarını hayata geçirdiklerini ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirdiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
komisyon Mahinur Özdemir Göktaş
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