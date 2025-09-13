SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda hitap etti. CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, "Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni görüntü yayınlandı. Dolarlar, eurolar başrolde. Bakalım Özgür efendi kime çamur atacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Ülkemize yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini şükranla yad edeceğiz. Ruhu şad, kabri nur, mekanı cennet olsun.

Eğitimlerimizin açılışını Ankara'da liderlik okulunda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu harekatın nerede nereye geldiğinin yol haritası niteliğindeydi. Aktarılan tecrübelerin partimiz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'nin tüm neferlerine sevgi ve saygılarımı diliyorum. 24 yıl boyunca milletimizin çıkarlarını hep önde tuttuk. Nice imtihan günlerinden geçtik. Her seferinde yolumuza kararlılıkla devam ettik. Milletimizle bilikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük.

24 yıldır AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini bekleyenler oldu. Kendileri yoruldu. Biz ise her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz. Bu can bu tende oldukça heyecanımızdan, ülkeye hizmet aşkımızdan ödün vermeyeceğiz.

"AK PARTİ BİR OKULDUR"

AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını doğrudan milletimiz belirlemiştir. Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa ülkemize o kadar iyi hizmet ederiz.

Vitesi yükseltiyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 81 ilde 300 bin teşkilat mensubumuzun bu eğitimlere katılmasını sağlayacağız. Milletine hizmet eden dinamik bir teşkilatımız için kararlıyız. Eğitim programlarımız birlik ve beraberliğe de çok ciddi katkılar yapıyor.

"9 YENİ İSİM PARTİMİZE KATILDI"

Diğer taraftanda yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı genişletiyoruz. Partimizin 24. kuruluş yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Önceki gün de iki yeni belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık.

"BUGÜN DE ÖZLEM VURAL GÜRZEL PARTİMİZE KATILDI"

Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel partimize katıldı. Kendisine hizmet yolunda başarılar diliyorum.

Bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, Fetret Devri'nin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz.

"BURADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Terörsüz Türkiye sürecinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Süreci baltalamaya yönelik her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum, dayanışma içindeyiz. Barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyoruz. On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyesetin terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna uğraşmaktadır. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Buradan geri dönüş olmayacak. Böl parçala yönet oyununa izin vermeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde teröre, terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur, olmayacaktır.

"3K GİRDABINDA DEBELENİP DURUYORLAR"

Biz Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken Ana Muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hakim. Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz. İçerde ve dışarda gerilim üretmekten siyaset yapamaz hale geldiler. Ne vatandaşa söyleyecek sözleri ne ülkenin önünü açacak projeleri var. İnsanımızı kamplara bölerek, polisimize saldırarak yolsuzlukları örtebileceklerini sanıyorlar.

Baklava kutularında kendi arkadaşlarının parmak izleri olduğu halde utanmadan partimizi itham etmeye çalıştılar.

"GÖRÜNTÜLER ÇIKTI! BAKALIM ÖZGÜR EFENDİ KİME ÇAMUR ATACAK"

Özgür efendi bu işten nasıl yırtarım diye düşüne dursun. Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni görüntü yayınlandı. Dolarlar, eurolar başrolde. Bakalım Özgür efendi kime çamur atacak.

GÜRZEL: "ARTIK YENİ AİLEM AK PARTİ!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kürsüye gelen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kısa bir açıklama yaptı:

"Artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri heyecanla bekliyoruz. Hizmette hiçbir sınırımız olmayacak."

Gürzel'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.