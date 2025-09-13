SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda hitap etti. CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, "Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni görüntü yayınlandı. Dolarlar, eurolar başrolde. Bakalım Özgür efendi kime çamur atacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Ülkemize yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini şükranla yad edeceğiz. Ruhu şad, kabri nur, mekanı cennet olsun.
Eğitimlerimizin açılışını Ankara'da liderlik okulunda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu harekatın nerede nereye geldiğinin yol haritası niteliğindeydi. Aktarılan tecrübelerin partimiz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'nin tüm neferlerine sevgi ve saygılarımı diliyorum. 24 yıl boyunca milletimizin çıkarlarını hep önde tuttuk. Nice imtihan günlerinden geçtik. Her seferinde yolumuza kararlılıkla devam ettik. Milletimizle bilikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük.
AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını doğrudan milletimiz belirlemiştir. Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa ülkemize o kadar iyi hizmet ederiz.
Biz Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken Ana Muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hakim. Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz. İçerde ve dışarda gerilim üretmekten siyaset yapamaz hale geldiler. Ne vatandaşa söyleyecek sözleri ne ülkenin önünü açacak projeleri var. İnsanımızı kamplara bölerek, polisimize saldırarak yolsuzlukları örtebileceklerini sanıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kürsüye gelen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kısa bir açıklama yaptı:
"Artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri heyecanla bekliyoruz. Hizmette hiçbir sınırımız olmayacak."
Gürzel'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.