HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu'dan İran'a tehdit: "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

ABD, İran için Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağa devam ederken, bu defa İsrail'den de savaş çıkışı geldi. ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin orduya ve sivil savunma birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verdiği aktarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, misilleme yapmaları halinde Tahran yönetimini "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti.

Netanyahu'dan İran'a tehdit: "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

ABD ile İran arasında yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. ABD'nin saldırısına bir kaç gün içinde başlayabileceği iddiaları dış basında yer alırken, İsrail'den de İran'a tehdit geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a karşı "en büyük müttefiki ABD ile omuz omuza çalıştığını" vurguladı.

TEHDİT ETTİ

Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını belirten Netanyahu, "Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler." tehdidinde bulundu.

Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu" ilettiğini belirtti.

Netanyahu dan İran a tehdit: "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler" 1

TRUMP DA TEHDİDİNİ TEKRARLADI

ABD Başkanı Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında İran'a yönelik söylemlerini yineledi.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Netanyahu dan İran a tehdit: "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler" 2

Trump, "İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." diyerek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu’da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz." diye konuştu.

ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE SALDIRILARIN SÜRECEĞİ MESAJI

Başbakan Netanyahu, konuşmasında ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenledikleri Gazze'de Hamas'ın çok yakında bir ikilemle karşı karşıya kalacağını öne sürerek "Silahlarından kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı vazgeçecekler?" ifadeleriyle saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.

Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası oluşturulan Sarı Hattın gerisinde sürdürdükleri işgali, İsrail'in "karadan işgali tehlikesini minimuma indirmek için hayati bir ihtiyaç olarak" meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan ve Suriye’nin güneyindeki işgaliyle de övündü.

Netanyahu dan İran a tehdit: "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler" 3

İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarıyor.

Kanal 12 televizyonu ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağını öne sürmüştü.

İsrail basınına konuşan ABD’li yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’deki kemer faciası duruşmasında karar çıktıİzmir’deki kemer faciası duruşmasında karar çıktı
Gazze görüşmesinde Filistin destekçilerinden protesto: 2 gözaltıGazze görüşmesinde Filistin destekçilerinden protesto: 2 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.