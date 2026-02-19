Netanyahu'dan İran'a tehdit: "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

ABD ile İran arasında yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. ABD'nin saldırısına bir kaç gün içinde başlayabileceği iddiaları dış basında yer alırken, İsrail'den de İran'a tehdit geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a karşı "en büyük müttefiki ABD ile omuz omuza çalıştığını" vurguladı.

TEHDİT ETTİ

Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını belirten Netanyahu, "Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler." tehdidinde bulundu.

Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu" ilettiğini belirtti.

TRUMP DA TEHDİDİNİ TEKRARLADI

ABD Başkanı Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında İran'a yönelik söylemlerini yineledi.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Trump, "İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." diyerek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu’da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz." diye konuştu.

ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE SALDIRILARIN SÜRECEĞİ MESAJI

Başbakan Netanyahu, konuşmasında ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenledikleri Gazze'de Hamas'ın çok yakında bir ikilemle karşı karşıya kalacağını öne sürerek "Silahlarından kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı vazgeçecekler?" ifadeleriyle saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.

Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası oluşturulan Sarı Hattın gerisinde sürdürdükleri işgali, İsrail'in "karadan işgali tehlikesini minimuma indirmek için hayati bir ihtiyaç olarak" meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan ve Suriye’nin güneyindeki işgaliyle de övündü.

İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarıyor.

Kanal 12 televizyonu ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağını öne sürmüştü.

İsrail basınına konuşan ABD’li yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır