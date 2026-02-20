ChatGPT, Gemini, Claude... iOS 26.4 ile CarPlay'e hepsi için destek geliyor!

Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarının sürüş esnasında yapay zeka servislerinden faydalanabilmesi için kapıları açıyor. MacRumors'ta yer alan habere göre; iOS 26.4 sürümüyle birlikte hayata geçecek olan yeni entegrasyon sayesinde, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi popüler sohbet botları ilk kez doğrudan CarPlay sistemi üzerinden erişilebilir hale gelecek.

YAPAY ZEKAYA ÖZEL SESLİ KONTROL EKRANI

Apple'ın yayınladığı CarPlay Geliştirici Kılavuzu'na göre, iOS 26.4 ile birlikte "ses tabanlı etkileşimli uygulamalar" desteklenen uygulama türleri arasına eklendi. Teknoloji devi, bu yeni dönem için uygulamaların görsel geri bildirim sağlamasına olanak tanıyan yeni bir sesli kontrol ekranı tasarladı. Yapay zeka servislerinin CarPlay'e entegre olabilmesi için bu yeni sesli kontrol ekranına tam destek vermesi ve özel bir yetkilendirme alması gerekecek.

ARTIK SADECE SİRİ OLMAYACAK

CarPlay bugüne kadar birçok üçüncü taraf uygulamayı desteklemiş olsa da, Apple sürüş güvenliğini korumak amacıyla sohbet botu gibi servisleri kısıtlı tutuyordu. Bu durum, sürücüleri araç içerisinde sadece Siri'nin sesli kontrolleriyle sınırlı bırakıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte Anthropic, OpenAI ve Google gibi devler, kendi yapay zeka uygulamalarını CarPlay uyumlu hale getirerek kullanıcılarına eller serbest bir deneyim sunabilecek.

YİNE DE BAZI KISITLAMALAR VAR

Yapay zeka uygulamaları CarPlay üzerinden karmaşık soruları yanıtlayabilse de, Apple güvenlik gerekçesiyle bazı sınırlandırmalar getirmeye devam ediyor. Yeni entegrasyonda yapay zeka botları; aracın fiziksel fonksiyonlarını veya iPhone'un sistem özelliklerini kontrol edemeyecek. Ayrıca, bu uygulamaları aktive etmek için Siri'de olduğu gibi bir "uyandırma kelimesi" seçeneği bulunmayacak. Kullanıcıların sohbet botunu başlatmak için önce uygulamayı manuel olarak açması gerekecek; ardından araç için optimize edilmiş sesli kontrol ekranı devreye girecek.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapay zeka dünyasında heyecan yaratan bu özelliklerin yer aldığı iOS 26.4 sürümü şu an beta aşamasında bulunuyor. Apple'ın bu önemli güncellemeyi ve beraberindeki CarPlay yeniliklerini önümüzdeki bahar aylarında genel kullanıma sunması bekleniyor.