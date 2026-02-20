İran'dan ABD'nin 'saldırı ihtimaline' rest! Uydu görüntüleri kanıtladı

Tahran-Washington hattındaki nükleer müzakerelerden henüz bir sonuç hala çıkmadı. Sonuçsuz geçen her görüşme, beraberinde askeri operasyon ihtimalini kuvvetlendiriyor. İran cephesinde ABD ve İsrail'e yönelik saldırı ihtimali güçlü bir seçenek olarak görülürken, ABD de buna sessiz kalmayacağı benziyor. Son olarak İran'dan gelen uydu görüntüleri ise savaş hazırlıklarını ortaya çıkardı. İşte tüm detaylar!

'OLASI BİR SAVAŞA HAZIRLIK'

Uydu görüntülerini yorumlayan uzmanlar, Tahran yönetiminin hem hava saldırılarına karşı koruyu olması hem de olası yeni operasyonlara hazırlık yapmak amacıyla söz konusu tesisleri beton yapılar ve toprak tabakasıyla kaplıyor.

Uzmanlar, İran'ın bu hamlesini "olası bir savaşa hazırlık" olarak yorumluyor.

PARCHIN HER AY DAHA DA GÖZDEN KAYBOLUYOR

Nefes'te yer alan habere göre, Tahran yakınlarındaki Parchin askeri kompleksinde daha önce İsrail tarafından vurulan yapının yerine yenisi inşa edilmişti. Ancak bu yapı aralık ayından itibaren ilginç bir şekilde gözden kaybolmaya başladı. Şubat 2026'da ise yapının tamamen görünmez hale geldiği görüldü.

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISIS) yetkilileri, "Teleghan 2" olarak tanımlanan bu yeni tesisin etrafına "beton tabut" inşa edildiğini düşünüyor. Tesisin üzerinin önce metal bir çatıyla, ardından kalın bir beton tabakasıyla ve en son çevreyle uyumlu olması için toprakla kapatıldığı belirtiliyor.

Uydu analizlerine göre içeride 36 metre uzunluğunda ve 12 metre çapında, yüksek patlayıcılı muhafaza kabına benzer silindirik bir yapı bulunuyor.

TÜNELLER MÜHÜRLENİYOR

ABD'nin geçen yıl vurduğu uranyum zenginleştirme tesislerinde de hareketlilik sürüyor. İsfahan'da zenginleştirilmiş uranyumun saklandığı düşünülen yer altı tünellerinin üç girişinin de tamamen toprakla doldurulup gömüldüğü belirtiliyor.

Bu hamlenin, olası bir hava saldırısının etkisini azaltmak ve olası bir baskını engellemek olduğu düşünülüyor.

Natanz'da ise iki uranyum zenginleştirme tesisine yakın dağın altındaki tünel girişlerinin güçlendirildiği belirtiliyor. Uydu görüntülerinde beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve ağır iş makineleri görülüyor.

Geçen yılki çatışmalarda hasar gören Şiraz ve Kum yakınlarındaki balistik füze üslerinde hızlı bir onarım sürecine girildiği de gözlerden kaçmadı. Lojistik binaların çatılarının yenilendiği ve üslerin yeniden operasyonel hale getirilmeye çalışıldığı bildirildi.

WSJ: TRUMP KAPSAMLI AMA SINIRLI SALDIRI PLANLIYOR

ABD gazetesi The Wall Street Journal'ın (WSJ) diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump’ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Böyle bir hamlenin büyük ölçekli bir misillemeyi tetiklemeden İran üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çeken kaynaklar, planın onaylanması halinde saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ve ordu ile hükümet tesislerini hedef alacağını bildirdi.

İran’ın ABD’nin taleplerini kabul etmemesi durumunda, Trump’ın rejim değişikliğine yol açabilecek daha kapsamlı saldırı emirleri verebileceği aktarıldı.

FARKLI SEÇENEKLER MASADA

Trump’ın herhangi bir saldırı konusunda nihai kararı henüz vermediği vurgulanan haberde rejim değişikliğine yol açabilecek 1 haftalık yoğun bir operasyondan, İran’ın hükümet ve ordu tesislerini hedef alacak daha dar kapsamlı bir saldırıya kadar çeşitli seçeneklerin masada olduğu ifade edildi.

Buna rağmen bazı ABD’li yetkililerin İran’a yönelik olası saldırının misillemeye yol açacağı ve Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği endişesi taşıdığı aktarıldı.