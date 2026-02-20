HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da suça darbe: 1 ayda 169 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirilirken 169 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ’da suça darbe: 1 ayda 169 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 1-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 17 adet tabanca, 17 adet tabanca şarjörü, 649 adet tabanca fişeği, 28 adet av tüfeği ve 283 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise 2 bin 531 gram esrar, 324 gram bonzai, 10 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu, 25 gram metamfetamin ve 65 bin 837 adet sentetik ecza hap bulundu. Ayrıca 4 adet hassas terazi, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 17 adet cep telefonu ve 16 adet cep telefonu şarj aleti ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 bin 99 adet sahte konfeksiyon malzemesi, 1 adet obje, 36 adet sikke, 14 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonlarda 60 litre alkollü içki aroması kiti, 2 bin 230 litre içki, 12 litre etil ve metil alkol, 14 adet elektronik sigara, 81 bin adet dolu makaron, 18 bin 200 adet boş makaron, 3 adet elektronik makaron doldurma makinesi ve 71 kilogram tütün de ele geçirilenler arasında yer aldı.
Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 169 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapılırken, 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Tekirdağ’da suça darbe: 1 ayda 169 şüpheli yakalandı 1

Tekirdağ’da suça darbe: 1 ayda 169 şüpheli yakalandı 2

Tekirdağ’da suça darbe: 1 ayda 169 şüpheli yakalandı 3

Tekirdağ’da suça darbe: 1 ayda 169 şüpheli yakalandı 4

Tekirdağ’da suça darbe: 1 ayda 169 şüpheli yakalandı 5

Tekirdağ’da suça darbe: 1 ayda 169 şüpheli yakalandı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahin’in havadaki güvercin avıŞahin’in havadaki güvercin avı
Köpekten kaçarken otobüsün altında kaldıKöpekten kaçarken otobüsün altında kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.