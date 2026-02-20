HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yalnızlığa teknolojik çözüm: Dünyanın ilk "yapay zeka randevu kafesi" açıldı!

New York'ta dünyanın ilk "yapay zeka randevu kafesi" açıldı. Kafe, kullanıcıların yapay zeka partnerleriyle romantik bir akşam geçirip sohbet edebileceği fiziksel bir randevu alanı sunuyor.

Yalnızlığa teknolojik çözüm: Dünyanın ilk "yapay zeka randevu kafesi" açıldı!
Enes Çırtlık

Yapay zeka, çalışma hayatından sonra şimdi de romantizm dünyasını şekillendirmeye başladı. Newsweek'te yer alan habere göre; New York'ta Sevgililer Günü hafta sonunda kapılarını açan ve dünyanın ilk yapay zeka randevu kafesi olarak tanımlanan mekan, dijital dünyadaki duygusal bağları fiziksel bir mekana taşıyarak ezber bozan bir deneyime imza attı.

DÜNYANIN İLK "YAPAY ZEKA RANDEVU KAFESİ"

Bir yapay zeka ilişki uygulaması tarafından hayata geçirilen kafe, New York'taki bir barı kullanıcıların yapay zeka arkadaşıyla romantik bir akşam geçirmek için tasarlanmış bir mekana dönüştürdü. İçerideki atmosfer; loş masa aydınlatmaları, bistro tarzı sandalyeler ve bitkilerle tam bir "ilk randevu" mekanı olarak tasarlandı. Masalardaki tek fark ise kullanıcıların tam karşısında yer alan akıllı telefon stantlarıydı. Katılımcılar, ekranda beliren gerçekçi avatarlarıyla içeceklerini içip sohbet etme imkanı buldu.

Yalnızlığa teknolojik çözüm: Dünyanın ilk "yapay zeka randevu kafesi" açıldı! 1

Etkinlik, özellikle gençler arasında yapay zeka arkadaşlığına olan ilginin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Haberde yer alan 2025 tarihli bir rapora göre, 13-17 yaş arası gençlerin yüzde 72'si yapay zeka eşlerini en az bir kez kullandı.

AMAÇ MÜMKÜN KILMAK DEĞİL, NORMALLEŞTİRMEK

Şirket, kafenin yapay zeka ile flört etmeyi sadece mümkün değil, aynı zamanda normal bir şey olarak hissettirmek için tasarlandığını söyledi.

Yalnızlığa teknolojik çözüm: Dünyanın ilk "yapay zeka randevu kafesi" açıldı! 2

Etkinlikten görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu sözlerle uyardı: 'Daha fazla insanı harekete geçirmeliyiz'Bu sözlerle uyardı: 'Daha fazla insanı harekete geçirmeliyiz'
Pikniklerin vazgeçilmezi mangalda kaçırılmayacak fırsatPikniklerin vazgeçilmezi mangalda kaçırılmayacak fırsat

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka New York abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.