Yalnızlığa teknolojik çözüm: Dünyanın ilk "yapay zeka randevu kafesi" açıldı!

Yapay zeka, çalışma hayatından sonra şimdi de romantizm dünyasını şekillendirmeye başladı. Newsweek'te yer alan habere göre; New York'ta Sevgililer Günü hafta sonunda kapılarını açan ve dünyanın ilk yapay zeka randevu kafesi olarak tanımlanan mekan, dijital dünyadaki duygusal bağları fiziksel bir mekana taşıyarak ezber bozan bir deneyime imza attı.

DÜNYANIN İLK "YAPAY ZEKA RANDEVU KAFESİ"

Bir yapay zeka ilişki uygulaması tarafından hayata geçirilen kafe, New York'taki bir barı kullanıcıların yapay zeka arkadaşıyla romantik bir akşam geçirmek için tasarlanmış bir mekana dönüştürdü. İçerideki atmosfer; loş masa aydınlatmaları, bistro tarzı sandalyeler ve bitkilerle tam bir "ilk randevu" mekanı olarak tasarlandı. Masalardaki tek fark ise kullanıcıların tam karşısında yer alan akıllı telefon stantlarıydı. Katılımcılar, ekranda beliren gerçekçi avatarlarıyla içeceklerini içip sohbet etme imkanı buldu.

Etkinlik, özellikle gençler arasında yapay zeka arkadaşlığına olan ilginin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Haberde yer alan 2025 tarihli bir rapora göre, 13-17 yaş arası gençlerin yüzde 72'si yapay zeka eşlerini en az bir kez kullandı.

AMAÇ MÜMKÜN KILMAK DEĞİL, NORMALLEŞTİRMEK

Şirket, kafenin yapay zeka ile flört etmeyi sadece mümkün değil, aynı zamanda normal bir şey olarak hissettirmek için tasarlandığını söyledi.

Etkinlikten görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.