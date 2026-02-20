Kocaeli’de kebapçıya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 15 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı salonunda meydana geldi.

KEBAPÇIYA SİLAHLI SALDIRI

Hafif ticari araçla iş yerinin önüne gelen şüpheliler, içeride müşterilerin bulunduğu esnada dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Düzenlenen silahlı saldırıda M.C.A. ve M.C.P. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen S.B., T.Y. ve M.H.K.’yi daha önce düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden 2'sinin iş yeri çevresinde ayakta beklediği, bu sırada yaklaşan hafif ticari araç içerisindeki diğer şüphelilerin ise hareket halindeki araçtan dükkana doğru defalarca ateş açtığı anlar saniye saniye yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır