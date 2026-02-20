HABER

Avrupa'dan radikal karar! Afrika'ya gönderecekler

Avrupa, göç politikasını değiştiriyor. Buna göre Yunanistan, Almanya, Danimarka, Avusturya ve Hollanda'nın, ülkelerinde iltica hakkı vermedikleri sığınmacıları gönderecekleri Afrika'da "geri gönderme merkezleri" kurmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesine göre, Yunanistan, göç politikasını son aylarda sertleştirdi.

AFRİKA'YA GÖNDERECEKLER

Almanya, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Yunanistan, kendi ülkelerinde bulunan ve iltica hakkı vermedikleri sığınmacıları Afrika'daki Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelere göndererek, buralarda geri gönderme merkezleri oluşturmayı planlıyor.

İLTİCA STATÜLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Pakistan, Bangladeş, Suriye, Irak, Mısır gibi ülkelerden gelerek bu Avrupa ülkelerinde iltica hakkı alan sığınmacıların, ülkelerinde sorun kalmadığı gerekçesiyle iltica statülerinin tekrar gözden geçirilmesi de öngörülüyor.

İlgili ülkelerin göç bakanlarının söz konusu planı 5 Mart'ta Brüksel'de açıklaması bekleniyor.

20 Şubat 2026
Kaynak: AA

