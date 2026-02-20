HABER

Şahin’in havadaki güvercin avı

Tokat’ın Niksar ilçesinde gökyüzünde süzülen bir şahinin güvercin sürüsüne dalarak avlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçe merkezinde bulunan tarihi Leylekli Köprü üzerinde meydana geldi. Vatandaşların yem verdiği güvercinler köprü üzerinde yoğunluk oluştururken, ortaya çıkan görüntüler İstanbul’daki Eminönü sahilini andırdı. Zaman zaman toplu halde havalanan güvercinler, gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Gökyüzünde daireler çizen bir şahin, avlanmak için sürüye ani bir dalış yaptı. Birkaç hamlenin ardından bir güvercini havada yakalayan şahin, hızla bölgeden uzaklaştı.
Yıllardır Leylekli Köprü üzerinde güvercinleri beslediğini söyleyen Ahmet Elmalı, "Burada yabani güvercinler konuyor, biz de onlara yem veriyoruz. Bu aralar yabani bir kuş gelmeye başladı, şahin olduğunu fark ettik. Halk dilinde ‘kılıçkanat’ deniyor. Her gün gelip avlanıyor ama bir türlü kameraya çekememiştim. Bugün denk geldim. Gökyüzünde bir güvercini havada yakaladı götürdü. Herkes nasibini yiyecek, bunu engelleyemeyiz ama inşallah güvercinlerimizin tamamını tüketmez" dedi.

Şahin’in havadaki güvercin avı 1

Şahin’in havadaki güvercin avı 2

Şahin’in havadaki güvercin avı 3

Şahin’in havadaki güvercin avı 4

Şahin’in havadaki güvercin avı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Tokat
