Ramazan sofralarında gizli tehlike: Reflüyü tırmandırıyor!

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, özellikle mide hassasiyeti olan kişilerde şikayetlerin artmasına neden olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaplan, reflü hastalarının oruç sürecini daha rahat geçirebilmesi için önemli uyarılarda bulundu.

Gökçen Kökden

Prof. Dr. Mustafa Kaplan, uzun süreli açlığın ardından iftarda ağır ve yağlı yemekler tüketilmesinin reflüyü tetiklediğini belirtti. Benzer şekilde sahurda yemek yedikten hemen sonra uyumanın da mide asidinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

Ramazan döneminde polikliniklere mide ağrısı ve reflü yakınmalarıyla başvuran hasta sayısında artış gözlemlediklerini dile getiren Kaplan, basit önlemlerle bu şikâyetlerin azaltılabileceğini söyledi.

RAMAZAN VE SAHUR ÖNERİLERİ

Uzman önerilerine göre iftar sofralarında daha hafif ve dengeli öğünler tercih edilmeli. Acı, baharatlı ve mideyi zorlayan yiyeceklerden uzak durulmalı. Sahurda ise hem porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli hem de yemek sonrası hemen yatılmamalı. Gerekirse sahur saati biraz erkene çekilerek sindirim için zaman tanınabilir.

Prof. Kaplan ayrıca papatya, rezene ve bazı meyve çaylarının mideyi rahatlatabileceğini evde bulunan karbonatın da mide asidini dengelemek için destekleyici olabileceğini belirtti. Reflü üzerinde olumsuz etkisi bulunan sigaranın bırakılmasının ise şikayetleri belirgin şekilde azaltabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlara göre Ramazan’da doğru beslenme alışkanlıkları ve küçük yaşam tarzı değişiklikleri, reflü hastalarının süreci daha konforlu geçirmesine yardımcı olabilir.

