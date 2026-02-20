HABER

Vatandaşa yedirdikleri tatlı ayaklarının altında yoğrulmuş! Akyazı'daki iğrenç görüntülerin faturası kesildi

Mehmet Hazar Gönüllü

Akyazı'daki bir tatlı imalathanesinde yaşananlar mide bulandırdı. İmalathanede bir kişi, hamurun üstüne çıkıp ayaklarıyla çiğnerken anbean kameraya yansıdı. İğrenç görüntülerin faturası ağır oldu.

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler yanlarına kâr kalmadı. Mide kaldıran görüntülere şahit olan ekipler imalathaneyi mühürledi.

AYAĞIYLA HAMURU ÇİĞNEDİ

Olay Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir tatlı imalathanesinde gerçekleşti. İmalathanede bir şahıs, hamurun üstüne çıktı, ayaklarıyla hamuru çiğnedi. O anları bir cep telefonu kamerası görüntüledi.

Vatandaşa yedirdikleri tatlı ayaklarının altında yoğrulmuş! Akyazı daki iğrenç görüntülerin faturası kesildi 1

Denetim ekipleri imalathanede kaydedilen bu çirkin görüntüyü hem izledi hem de imalathanenin sahibine ve diğer çalışanlara izletti.

Vatandaşa yedirdikleri tatlı ayaklarının altında yoğrulmuş! Akyazı daki iğrenç görüntülerin faturası kesildi 2

FATURASI KESİLDİ

Herkesi dumura uğratan o anlar cezasız bırakılmadı. Ekipler imalathaneyi mühürledi.

Vatandaşa yedirdikleri tatlı ayaklarının altında yoğrulmuş! Akyazı daki iğrenç görüntülerin faturası kesildi 3

AKYAZI BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: "BU GÖRÜNTÜLER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Akyazı Belediyesi de ekiplerin imalathanedeki görüntüsünü şu notla paylaştı: "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir! İlçemizde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler sonrasında ekiplerimiz tarafından mühür ve kapatma işlemi uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu görüntüler asla kabul edilemez."

