Vatandaşa yedirdikleri tatlı ayaklarının altında yoğrulmuş! Akyazı'daki iğrenç görüntülerin faturası kesildi

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler yanlarına kâr kalmadı. Mide kaldıran görüntülere şahit olan ekipler imalathaneyi mühürledi.

AYAĞIYLA HAMURU ÇİĞNEDİ

Olay Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir tatlı imalathanesinde gerçekleşti. İmalathanede bir şahıs, hamurun üstüne çıktı, ayaklarıyla hamuru çiğnedi. O anları bir cep telefonu kamerası görüntüledi.

Denetim ekipleri imalathanede kaydedilen bu çirkin görüntüyü hem izledi hem de imalathanenin sahibine ve diğer çalışanlara izletti.

FATURASI KESİLDİ

Herkesi dumura uğratan o anlar cezasız bırakılmadı. Ekipler imalathaneyi mühürledi.

AKYAZI BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: "BU GÖRÜNTÜLER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Akyazı Belediyesi de ekiplerin imalathanedeki görüntüsünü şu notla paylaştı: "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir! İlçemizde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler sonrasında ekiplerimiz tarafından mühür ve kapatma işlemi uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu görüntüler asla kabul edilemez."