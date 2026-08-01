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3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Törenin sonunda İstanbul'da AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanının rozetini taktı. CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti’ye katıldı.

3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi...
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrası partiye katılan isimlere rozetlerini taktı.

TUZLA, ÇEKMEKÖY, ŞİLE BELEDİYELELERİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi düzenlenen törenle AK Parti'ye geçmiş oldu.

3 belediye başkanı AK Parti ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi... 1

3 belediye başkanı AK Parti ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi... 2

3 belediye başkanı AK Parti ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi... 3

3 belediye başkanı AK Parti ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi... 4

"FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORUZ"

Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, son paylaştığı videoda "İBB ile büyük bir fikir ayrılığı yaşıyoruz" demişti.

3 belediye başkanı AK Parti ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi... 5

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy Şile Tuzla Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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