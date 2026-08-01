3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Sacit Terzi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrası partiye katılan isimlere rozetlerini taktı.
3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi düzenlenen törenle AK Parti'ye geçmiş oldu.
Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, son paylaştığı videoda "İBB ile büyük bir fikir ayrılığı yaşıyoruz" demişti.
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