HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Yumaklı duyurdu! 3 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Kocaeli ve Balıkesir’de meydana gelen orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı duyurdu! 3 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Kocaeli ve Balıkesir’de çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, İzmir’in Buca ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

3 YANGIN KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatan için tek bir alev kalmayana kadar sahadayız. Orman kahramanlarımız, hava ve kara unsurlarımızla birlikte yangınlara karşı aralıksız mücadele ediyor. Bu kapsamda bugün başlayan; Antalya’nın Alanya Tepe Mahallesi’ndeki, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir’in Marmamara Adası’ndaki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın’ın Çine ilçesi ve Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki yangınları da tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Yeşil vatan hepimizin. Lütfen; Dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verelim. Bir kıvılcım, bir ormanı yok edebilir" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da acı olay! Evde cansız bedeni bulunduBursa'da acı olay! Evde cansız bedeni bulundu
Define avcılarına jandarmadan suçüstü: 5 tutuklamaDefine avcılarına jandarmadan suçüstü: 5 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
yangın İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım"

Yer: Mersin... Markette acımasızca dövülmüştü: Talihsiz çocuk konuştu! "Ablalar kaçın dedi, kaçamadım"

Galatasaray'a transferde keyifleri kaçıran haber!

Galatasaray'a transferde keyifleri kaçıran haber!

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.