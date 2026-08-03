Diyarbakır’da termometre 45 dereceyi gösterdi

Kentte etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise güneşin etkisinden korunmak için şemsiyelerle tarihi ve turistik alanları gezdi. Kent genelinde bunaltıcı bir sıcaklık hissedilirken, araç içi termometre ise 45 dereceyi gösterdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır