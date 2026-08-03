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Terk edilmiş binada valizin içinde bulunmuştu! İngiliz kadının ölümünde yeni gelişme

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terk edilmiş bir binada valizin içinde cansız bedeni bulunan İngiliz kadınla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 26 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Terk edilmiş binada valizin içinde bulunmuştu! İngiliz kadının ölümünde yeni gelişme
Çiğdem Berfin Sevinç

38 yaşındaki Elisabeth-Jane Ross'un cansız bedeni, 18 Temmuz'da Atina'nın Kypseli semtindeki terk edilmiş bir binada evsiz bir kişi tarafından valizin içinde bulundu. Polis, kadının cesedinin bulunmasından yaklaşık 5 ila 7 gün önce hayatını kaybettiğini değerlendirdi.

İskoçya'nın Edinburgh bölgesinden olduğu belirtilen Ross'un, 29 Haziran'da Güney Kıbrıs üzerinden ABD'den Yunanistan'a geldiği bildirildi.

BANKA KARTI ÖLÜMÜNDEN SONRA DA KULLANILDI

Yunan polisi, parmak izi incelemesiyle kimliğini tespit ettiği kadının ölümünün ardından banka kartından para çekildiğini ve cep telefonundan kısa mesajlar gönderildiğini açıkladı.

Terk edilmiş binada valizin içinde bulunmuştu! İngiliz kadının ölümünde yeni gelişme 1

Olayın cinayet olup olmadığının belirlenmesi için toksikoloji incelemeleri de başlatıldı.

26 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yunan polisi, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 26 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheli hakkında kasten öldürme, gasp ve silah yasasını ihlal suçlamaları yöneltildi.

Polis ekipleri, şüphelinin evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ile bir bıçak ele geçirildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Yunanistan valiz ingiliz
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