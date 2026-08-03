Şarkıcı Güllü'nün kızının internet aramaları dehşete düşürdü! "Saçta çıkar mı?"

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İNTERNET ARAMALARI ORTAY ÇIKTI

Halk TV'de yer alan habere göre savcılığın dijital materyal incelemesinde elde ettiği bulgulara göre Gülter, Güllü'nün ölümünden sonra Ekim ayının sonunda telefonunu değiştirdi. Gülter'in annesinin ölümünün ardından yeni cihazdan yaptığı internet aramalarına ilişkin tespitler iddianameye girdi.

"SAÇTA METAMFETAMİN ÇIKAR MI?"

Şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter'in dijital materyallerinin imaj incelemesi neticesinde şüphelinin telefonuna 31 Ekim 2025 tarihinde whatsapp uygulamasını kurduğu, bu tarihte banka uygulamalarını da kurduğundan uyarı mesajları aldığı, buradan hareketle şüphelinin telefon değişikliği yaptığı belirlendi.

Yeni cihazdan yaptığı aramalarda "Saçta metamfetamin çıkar mı?, duygusal anne sözleri, yetim sözleri duygusal, esrar saçtan kaç günde çıkıyor?, uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir, esrar vücudunuzda ne kadar süre kalır?, esrar 2 ay içmese çıkar mı testte?, kokain saçta ne zaman çıkar?, haloperidol" sorularını sorduğu belirlendi.

Gülter'in 24 Kasım 2025 tarihinde ise bir alışveriş sitesinde "Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma" adlı bir kutu oyunu linkine tıklayarak ürün görüntülemesi yaptığı tespit edildi.