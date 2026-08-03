Gazeteci Can Bursalı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı’yı İBB davası ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla, gözaltı talimatı olmaksızın ifadeye çağırdı.