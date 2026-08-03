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Gazeteci Can Bursalı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı!

Gazeteci Can Bursalı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Can Bursalı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı!
Doğukan Akbayır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı’yı İBB davası ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla, gözaltı talimatı olmaksızın ifadeye çağırdı.

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gazeteci
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