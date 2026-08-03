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Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklandıktan sonraki görüntüsü ortaya çıktı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklandıktan sonraki görüntüsü ortaya çıktı. Beşikçioğlu, cezaevine nakledilirken görüntülendi.

Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklandıktan sonraki görüntüsü ortaya çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

Erdal Beşikçioğlu nun tutuklandıktan sonraki görüntüsü ortaya çıktı 1

Ankara Batı Adliyesindeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Erdal Beşikçioğlu nun tutuklandıktan sonraki görüntüsü ortaya çıktı 2

Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Erdal Beşikçioğlu nun tutuklandıktan sonraki görüntüsü ortaya çıktı 3

Erdal Beşikçioğlu nun tutuklandıktan sonraki görüntüsü ortaya çıktı 4

Erdal Beşikçioğlu nun tutuklandıktan sonraki görüntüsü ortaya çıktı 5

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir şüphelinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Etimesgut Erdal Beşikçioğlu
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