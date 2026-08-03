HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kendini 'Salih usta' diye tanıtmış! Burkay Karatepe'ye yardım eden kişinin ifadesi ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe 10 yıllık kaçışının ardından Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Karatepe'ye yardım eden ve tutuklanan Özcan Atlı'nın ifadesi ortaya çıktı. Atlı ifadesinde Karatepe'nin kendisini 'Salih usta' diye tanıttığını ve kaldığı ev için "Ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım" dediğini aktardı.

Kendini 'Salih usta' diye tanıtmış! Burkay Karatepe'ye yardım eden kişinin ifadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı (33) savcılıktaki ifadesinde, terörist Burkay Karatepe'yi yaklaşık 2 yıl kadar önce teyzesinin oğlunun yanında inşaat işlerinde amelelik yaparken tanıdığını söyledi.

Kendini Salih usta diye tanıtmış! Burkay Karatepe ye yardım eden kişinin ifadesi ortaya çıktı 1

Özcan Atlı

'SALİH USTA' DİYE KENDİNİ TANITMIŞ

Karatepe'nin kendisini "Salih" olarak tanıttığını ifade eden Atlı, "Zaman içerisinde Salih ustayı yani Burkay Karatepe'yi günlük ücret karşılığı amelelik yapması için iş yerimde ve inşaatlarda çalıştırdım. Salih usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum, Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum." dedi.

"3-4 GÜN BURADA KALACAĞIM"

Burkay Karatepe'yi bazı günlerde Yarenler Mahallesi'ndeki evine götürdüğünü, aralarında zamanla samimiyet oluştuğunu dile getiren Atlı, şunları kaydetti:

"Birkaç defa da kendisi ile Hıdırlık mevkisinde alkol almışlığımız olmuştur. 31 Temmuz 2026 günü Salih usta olarak tanıdığım Burkay, beni kayıtlı numarasından farklı bir numaradan arayarak ev sahibiyle aralarında anlaşmazlık olduğunu, bu nedenle yeni bir ev aradığını söyledi. Ben Salih ustayı İmaret Camisi'nin önünden aldım, sonra yemek yedik. Yemek yediğimiz sırada İnaz Deprem Evleri'nde ev bulduğunu söyledi, kendisini oraya bıraktım. Evine geldiğimizde oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm. Sadece bir tane çekyat vardı. Ben Salih ustaya 'elektrik, su olmadan nasıl yaşayacaksın?' diye sorduğumda 'ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım, buradan manzara izleyeceğim' dedi. Bana telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan, iPhone 7 marka cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim. Orada bulunduğum esnada beraber viski içtik, ardından onun yanından ayrılıp evime geçtim."

Kendini Salih usta diye tanıtmış! Burkay Karatepe ye yardım eden kişinin ifadesi ortaya çıktı 2

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki firari Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını 1 Ağustos'ta duyurmuştu. Karatepe, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya götürülmüştü.

Kendini Salih usta diye tanıtmış! Burkay Karatepe ye yardım eden kişinin ifadesi ortaya çıktı 3

Burkay Karatepe

Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen Özcan Atlı ise Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazeteci Can Bursalı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı!Gazeteci Can Bursalı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı!
Güllü'nün kızının internet aramaları dehşete düşürdü! "Saçta çıkar mı?"Güllü'nün kızının internet aramaları dehşete düşürdü! "Saçta çıkar mı?"

Anahtar Kelimeler:
fetö Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray ile Rennes yenişemedi

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray ile Rennes yenişemedi

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.