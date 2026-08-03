Kılıçdaroğlu'ndan 4 boyutlu çözüm önerisi: "Elimizi taşın altına koyuyoruz" deyip çağrı yaptı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Siyasilerden art arda açıklamalar gelmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, 2013 yılındaki ilk çözüm sürecine CHP olarak destek verdiklerini hatırlatarak, "Öyle gizli kapaklı yapmayın, Meclis’e getirin, orada çözelim diye Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de adres gösterdik. 2020 yılında yaptığımız kurultayda da yine bu soruna değinmiş ve ‘Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin öncülüğünde çözülecek; Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir’ demiştik. Nihayet 13 yıl sonra yani 2026’da bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm adresi olarak TBMM gösterildi ve Meclis bu görevi üstlendi" diye konuştu.

4 BOYUTLU ÇÖZÜM MİMARİSİ

Kılıçdaroğlu, gerçekçi bir çözüm mimarisinin; terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi, Türkiye’nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması, Irak ve Suriye’deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi, dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması gibi en az 4 ayrı boyutu birlikte içermek zorunda olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, “Bu 4 boyut, her aşamada dikkate alınmak zorundadır. Çünkü Türkiye kendi iç barışını kurarken dış jeopolitik hesaplara karşı da dikkatli olmak zorundadır. Bu mesele, Türkiye’nin kendi tarihsel ve toplumsal gerçekliği içinde, kendi Meclisiyle, kendi hukukuyla, kendi yurttaşlarıyla çözmesi gereken bir meseledir. Dolaysıyla Türkiye hem güvenlik mimarisini hem de toplumsal barışını hukuk ve demokrasi temelinde oluşturmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN BİTMESİ TARİHSEL FIRSAT"

Terörün bitmesinin Türkiye için tarihsel bir fırsat olduğunu vurgulayan Özel, “Bu süreç, ancak Cumhuriyet’in kurucu ilkeleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin demokratik meşruiyetiyle, hukuk devletiyle, eşit yurttaşlıkla, üniter yapıyla, üretken kalkınmayla ve bağımsız dış politika iradesiyle başarıya ulaşabilir. Çünkü bugün konuştuğumuz mesele, Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılında Türkiye’nin nasıl bir ülke olacağı meselesidir. Bu nedenle asıl soru şudur; terör sonrasında nasıl bir Türkiye kurulacaktır? Silahların susması kendi başına kalıcı bir barışa dönüşecek midir? İşte onu yapabilecek vizyona ve iradeye sahip parti CHP’dir. Sorunu ilk keşfeden, ilk gören, ilk raporu hazırlayan, çözüm önerilerini getiren, bütün eleştirilere göğüs geren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü bu ülkeyi biz kurduk, bu ülkenin mimarı biziz, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sorunlarını çözmesini, akılcı politikalar üretmesini bilen bir partiyiz” dedi.

"CUMHURİYET'İ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMA'

CHP olarak sürece, ‘Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırma’ süreci dediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak, güvenliği hukukun yerine koymadan, özgürlüğü de güvenliğin karşısına dikmeden, bu iki değeri aynı anayasal düzen içinde birleştirebilmektir. Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak; silahın siyasetten tamamen çıkması, siyasetin de kapalı pazarlıklardan çıkarak Meclis’in, hukukun ve milletin denetimine girmesidir. Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak; farklı toplumsal aidiyetleri çatışma alanı olmaktan çıkarıp ortak Cumhuriyet yurttaşlığı içinde güvence altına almaktır. Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğini yapmaktır. Dolayısıyla, sürecin başarısı yalnızca siyasi iradeye bağlı değil, hukuki güvenceye, şeffaflığa, toplumsal katılıma ve güven duygusunun yeniden inşasına bağlıdır” değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRÜN BİTMESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

CHP olarak cumhuriyetçi eşit yurttaşlık vaat ettiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Benim ne hakkım varsa Kürt vatandaşımızın, kardeşlerimizin de o hakkı vardır. Bu mesele sadece bir demokrasi ve hukuk meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye’nin güvenliği ve dış politikası için de hayati bir meseledir. Hiç kimse unutmasın, biz bu meselemizi çözmeden, güçlü bölgesel bir aktör olamayız. Şunu da unutmamak gerekir. Önce Kürt vatandaşlarımızla, ardından Kürt komşularımızla kuracağımız güçlü bağlar, Türkiye’nin gelecek vizyonunu da şekillendirecek. Bu noktada açık bir ilkesel çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir” dedi.

"TBMM MERKEZLİ YÜRÜTÜLMELİ"

CHP olarak sürece ilişkin çağrı yapan Kılıçdaroğlu, “Sürecin tüm aşamaları bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezli yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Demokratik siyasetin alanı genişletilmelidir. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır. Bu ülkeyi kuran parti olarak, sorumluluğumuzu biliyoruz. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz. Ülkemizin huzuru, bölgenin huzuru için açıkladığım çerçeve içinde çözüm Türkiye’yi rahatlatacaktır. Yeter ki bir kişi daha ölmesin, yeter ki Türkiye bu meseleden kurtulsun” diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır