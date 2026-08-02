'Terörsüz Türkiye'de kritik günler: Yasa Meclis'e gelirken Bahçeli'nin çağrısı dikkat çekti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den kritik bir mesaj geldi. Sürecin artık hukuki düzenlemeler aşamasına ulaştığını belirten Bahçeli, çerçeve yasanın geniş bir siyasi mutabakatla çıkarılması gerektiğini vurguladı.

BAHÇELİ’DEN “TAM DESTEK” ÇAĞRISI

Türkgün’e verdiği röportajda Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Bahçeli, gelinen noktayı önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Yapılacak düzenlemenin günlük siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir” dedi.

SÜRECİN BAŞLANGICINI İŞARET ETTİ

Bahçeli, sürecin 22 Ekim 2024’te TBMM’de yaptığı grup toplantısı konuşmasıyla başladığını hatırlattı. MHP’nin hedefinin terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve kendisini feshetmesi olduğunu belirten Bahçeli, atılan adımların Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü güçlendireceğini ifade etti. Süreci bir demokratikleşme ve toplumsal uzlaşma hamlesi olarak değerlendiren Bahçeli, siyasi hesapların ve tartışmaların bu süreci sekteye uğratmaması gerektiği mesajını verdi.

KOMİSYON RAPORUNU TAMAMLADI

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına da değinen Bahçeli, komisyonun kapsamlı raporunu tamamladığını belirtti. Gelinen aşamada hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, çerçeve yasaya Meclis’te güçlü destek verilmesini istedi.

TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS’TE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeye Dair Yasa Teklifi” adı verilmesi planlanan düzenlemenin önümüzdeki hafta siyasi partilerin ortak teklifi olarak Meclis’e sunulmasının beklendiğini açıklamıştı.