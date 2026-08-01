Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması! Önümüzdeki haftayı işaret etti: Meclis'e geliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye yasa teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

GELECEK HAFTA MECLİS'E GELİYOR

Bu hafta yasa teklifinin Meclis'e geleceğini bildiren Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek" ifadelerini kullandı.

YASA TEKLİFİNİN AYRINTILARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre buna göre yasa, ilgili kurumların alacağı ‘Teyit ve tespit kararından’ itibaren 6 ay veya bir yıl yürürlükte kalacak. Teklifte bu süre 6 ay olarak belirlenirse, sonraki süreçte ihtiyaç olması halinde 6 ay daha uzatılacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK’lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak.

3 KATEGORİ BELİRLENDİ

Suça karışmayanlar, sadece örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunan hükümlüler ve yine eyleme karışmamış sadece örgüt üyeliği suçlaması bulunan Avrupa’daki PKK’lılar olmak üzere 3 ayrı kategori belirlendi. Bu durumda olanlar ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanacak. Sadece örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunanlar da tahliye edilecek. 3 yıllık süre içinde suç işlerlerse denetim serbestlik hakları ortadan kalkacak, tekrar cezaevine dönecekler. Haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunanların bu dosyaları rafa kaldırılacak, denetimli serbestlik süresince suç işleyip işlemedikleri takip edilecek. Kuzey Irak’tan veya Avrupa’dan gelecek olanların haklarında sadece örgüt üyeliği suçlaması varsa, bu durumda olanlar cezaevine girmeyecek, denetimli serbestlik sürecine alınacaklar.

ÖCALAN VE YÖNETİCİLER KAPSAM DIŞI

Meclis’e sunulacak teklifte PKK elabaşı Öcalan ve örgütün tepe yöneticileri hakkında hiçbir özel düzenleme bulunmuyor. Öcalan İmralı’da kalmaya devam edecek, Kandil’deki yöneticileri Türkiye’ye gelemeyecek. Gelmek isteyenler ise hiçbir ayrı düzenlemeye tabi olmayacak, mevcut mevzuata göre yargılanacaklar.