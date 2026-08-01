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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: "İstanbul'da konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşümdür. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte milli güvenlik sorunudur." dedi. Erdoğan ayrıca "İstanbul'da Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Noter huzurunda hak sahiplerini belirleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: "İstanbul'da konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un yapı stokuna dikkatleri çekti. Erdoğan, "İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte milli güvenlik sorunudur" dedi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projeleriyle ilgili Erdoğan Eylül ayını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: "İstanbul da konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz" 1

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİSİYİZ"

AK Parti Türk siyasetinin cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. AK Parti bir Türkiye kitabıdır.

En çok üye yapan ilçelerimiz sırasıyla Beyoğlu, Ataşehiri Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Durmak yok yola devam.Yeni üyelerimize aramıza hoş geldiniz diyorum.

"AK PARTİ'NİN KAPISI HERKESE AÇIKTIR"

25 yıl önce partiyi kurarken bu ilkeler ışığında hareket ettik ve öyle de yola devam ediyoruz. AK Parti’nin kapısı millet hizmet aşkıyla yanan herkese açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak isteyen her bir insanımıza yer vardır.

14 Ağustos’ta partimizin 25. yılını kutlayacağız. Ankara’da büyük bir miting yapacağız. AK Parti yıldan yıla büyüyen ve yıldız gibi parlayan bir partidir. AK Parti kendisi gibi Türkiye’yi de büyüten bir partidir.

"GÜNDEMLERİNDE TÜRKİYE YOK"

Bizim gündemimizle muhalefetin gündemi arasında dağlar kadar fark var. Onlar kendi içleriyle kavga ediyor, biz ülkemizin dünyadaki itibarını yükselteme peşinde koşarken onlar sonu gelmez siyasi çekişme peşinde gidiyorlar. Bizim gündemimizde Körfez ile Avrupa'yı ülkemiz üzerinden bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreciyle yarım asırdır devam eden sorunlara çözüm bulma var. Lafa gelince Türkiye'ye yöneltme talebindeler ama gündemlerinde Türkiye yok. Bize ve millete faydası olacak hiçbir önerileri yok.

İSTANBUL'DAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ: "MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşümdür. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte milli güvenlik sorunudur. Riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz.

SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI

İstanbul'da Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.

KREDİ LİMİTLERİNDE ARTIŞ

Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Kiralık Sosyal Konut Projesi
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