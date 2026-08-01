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Son dakika| Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Son dakika| Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Cansu Çamcı

İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Sinem Dedetaş
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