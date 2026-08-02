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Fatih’teki tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı

Fatih’te bulunan tarihi Haydarhane Camisi Haziresi’ne giren kimliği belirsiz bir şahıs, 7 mezar taşına tekme atıp taşla vurarak zarar verdi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Fatih’teki tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı

Olay, Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan Haydarhane Camisi Haziresi’nde 31 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yatsı namazının ardından Fatih Sultan Mehmet’in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan Haydarhane Camisi Haziresi’ne geldi. İçeri giren şüpheli, bilinmeyen bir nedenle mezar taşlarına tekme atıp taşla vurarak zarar verdi. Şahıs ardından kırdığı mezar taşlarını ise hazirenin bir köşesinde topladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hazire içerisinde inceleme yaparken çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Fatih’teki tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı 1

Fatih’teki tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı 2

Fatih’teki tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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