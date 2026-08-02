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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! FETÖ'cü hainin iş birlikçisi de yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı. Şüpheli Ö.A.'nın Karatepe'ye kendi SIM kartını verdiği ve Deprem Konutları civarında saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ö.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! FETÖ'cü hainin iş birlikçisi de yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz darbe girişimindeki suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan a suikast girişiminde yeni gelişme! FETÖ cü hainin iş birlikçisi de yakalandı 1

YÜZ TANIMA SİSTEMİNE TAKILDI

Kartepe'nin yakalanmasının ardından operasyonun detayları da ortaya çıktı. MİT’in yüz tanıma sistemi, Karatepe’yi ilk olarak 14 Mart’ta Anıt Park çevresindeki bir kamerada yüzde 77 benzerlik oranıyla tespit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan a suikast girişiminde yeni gelişme! FETÖ cü hainin iş birlikçisi de yakalandı 2

Yakın takibe alınan Karatepe’nin yaklaşık dört ay boyunca kentin farklı noktalarında 14 kez görüntülendiği, benzerlik oranlarının ise yüzde 65 ile 83 arasında değiştiği belirlendi.

İŞ BİRLİKÇİSİ DE YAKALANDI

Öte yandan yeni bir gelişme daha yaşandı. Karatepe'ye kendi SIM kartını veren ve Deprem Konutları civarında saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen Ö.A. gözaltına alındı. Hain FETÖ'cünün iş birlikçisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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