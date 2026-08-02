Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ'cü terörist böyle bulundu: Kameralara 14 kez yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz’daki suikast girişiminde yer alan ve Afyonkarahisar’da yakalanan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye düzenlenen operasyonun perde arkası ortaya çıktı. MİT’in yüz tanıma sistemi, Karatepe’yi ilk olarak 14 Mart’ta Anıt Park çevresindeki bir kamerada yüzde 77 benzerlik oranıyla tespit etti. Yakın takibe alınan Karatepe’nin yaklaşık dört ay boyunca kentin farklı noktalarında 14 kez görüntülendiği, benzerlik oranlarının ise yüzde 65 ile 83 arasında değiştiği belirlendi. Karatepe’nin yakalanmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de “Bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir” ifadelerini kullandı.

MİT'İN YÜZ TANIMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.

YÜZDE 77 BENZERLİK BULUNDU

MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

14 KEZ KAMERALARA YAKALANDI

Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRDİ

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin, saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

MİT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor.

BAKAN ÇİFTÇİ: "İHANETİ MİLLETİMİZ DE DEVLETİMİZ DE UNUTMAZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karatepe’nin yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar.

Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir.

15 Temmuz gecesi Marmaris’te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe’nin kimliği, Emniyet Teşkilatımızın hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edilmiş; kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir.

Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür.

Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur.”

Çiftçi, Karatepe hakkında “Cumhurbaşkanına suikast”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme”, “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet”, “silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adli işlemlere başlandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi açıklamasını şöyle tamamladı:

“Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı; vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır.

Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız.”

"İHANETİ MİLLETİMİZ DE DEVLETİMİZ DE UNUTMAZ!"



Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar.



Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir.



15… https://t.co/TgTFj4xTBP pic.twitter.com/GE7V4L4kq3 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 2, 2026

Kaynak: AA