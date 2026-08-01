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Bakanlıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "suikast girişimi" davası açıklaması

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "suikast girişimi" davası açıklaması

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Cumhurbaşkanına Suikast Davası" veya "Marmaris Davası" olarak bilinen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/277 esas sayılı dosyasında görülen davada, 4 Ekim 2017'de verilen kararla darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle sanıklar hakkında ağır cezalara hükmedildiği belirtildi.

Bu kapsamda, ⁠31 sanık hakkında 4'er, ⁠3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ⁠1 sanık hakkında 4, ⁠1 sanık hakkında 3, ⁠4 sanık hakkında ise 1'er kez müebbet hapis cezası verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildiği ve kararın kesinleştiği hatırlatıldı.

Eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma hakkında da 15 yıl hapis cezası verildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden ise yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaları tefrik edilmiştir. Söz konusu hükümler, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 17.05.2022 tarihli, 2021/5029 esas ve 2022/2721 karar sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. Dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen firari sanıklardan Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde sürdürülmektedir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Adalet Bakanlığı erdoğan
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