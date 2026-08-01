Semt pazarında elle tacize tutuklama

Samsun’un Atakum ilçesinde kurulan semt pazarında alışveriş yapan genç kadını elle kalçasını tutarak taciz ettiği iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan haftalık semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazarda alışveriş yapan 22 yaşındaki B.K. adlı genç kadın, pazar içerisinde yürüdüğü sırada F.Ö.’nün (35) eliyle kalçasını sıktığını belirterek polise şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli F.Ö.’yü yaptıkları takip ve çalışma sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır