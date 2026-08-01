HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

2. sürgün yaş çay kampanyası hız kesmeden devam ediyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 8 Temmuz 2026 tarihinde başlatılan 2. sürgün yaş çay alım kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

2. sürgün yaş çay kampanyası hız kesmeden devam ediyor

Kampanyanın başından bu yana geçen süreçte, çay müstahsillerinden toplam 169 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi.

28 Haziran’da tamamlanan birinci sürgünün ardından kapılarını yeniden açan ÇAYKUR fabrikaları, üreticilerden gelen yaş çayları işlemeye aralıksız devam ediyor. Birinci sürgünde bir süre uygulanan randevulu sistemin ardından, 2. sürgün döneminde alımlar mevcut planlama ve kontenjanlar doğrultusunda yürütülüyor.
Özellikle makineli hasat oranlarının yüksek olması nedeniyle alım yerlerinde ve fabrikalarda dönemsel yoğunluklar yaşansa da üreticilerin çayının bekletilmeden işlenmesi için fabrikalarda yoğun bir mesai harcanıyor.

ÇAYKUR tarafından şu ana kadar müstahsillerden 169 bin ton yaş çay alınarak kuru çay üretimine başlanırken, alım sürecinin bölgedeki hasat durumuna ve çayın olgunlaşma hızına bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'İşgal' olarak niteleyip uyardı: "Başımıza tam olarak bu gelecek"'İşgal' olarak niteleyip uyardı: "Başımıza tam olarak bu gelecek"
Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Yeni Parti'ye geçtiKırıkkale Belediye Başkanı Önal, Yeni Parti'ye geçti

Anahtar Kelimeler:
kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.