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Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'ya gönderilirken, şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişiminde bulunanlar arasında olan ihraç yüzbaşı Burkay Kartepe'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNAN FETÖ'CÜ TERÖRİST YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandı. Operasyonun ardından gözaltına alınan Burkay Karatepe, emniyetteki sorgusunun ardından Muğla'ya gönderildi.

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ cü teröristle ilgili yeni gelişme 1

OLAYLA İLGİLİ 1 GÖZALTI DAHA

Yapılan teknik ve fiziki takiple birlikte Burkay Karatepe'nin sorgusunun ardından Ö.A. isimli bir şahıs da, zanlıya yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TERÖRİSTİN ELEKTRİKSİZ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Burkay Karatepe'nin yakalandığı evi geçtiğimiz Temmuz ayının son haftası bir emlakçı vasıtasıyla kiraladığı öğrenildi. Şahsın yakalandığı hücre evi ve binada elektrik olmadığı ortaya çıktı. Burkay Karatepe'nin kiraladığı dairenin bulunduğu İnaz Deprem Konutları bölgesini, az sayıda kişi kaldığı için seçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, doğalgaz bulunmayan bölgedeki kira fiyatlarının özellikle ısınma sistemi soba olduğundan dolayı 5 ile 10 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö terörist suikast 15 temmuz
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