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Merakla bekleniyordu: iPhone Air 2, 5 yeni özellikle geliyor!

Yeni iPhone Air 2 merakla bekleniyor. Apple'ı yakından takip eden yatırım analisti Jeff Pu'ya göre ise ikinci nesil iPhone Air modeli 5 yeni özellikle gelecek.

Merakla bekleniyordu: iPhone Air 2, 5 yeni özellikle geliyor!
Enes Çırtlık

Analist Jeff Pu, GF Securities için hazırladığı araştırma notunda iPhone Air 2’nin ilk modele kıyasla kamera, Dinamik Ada, işlemci, kablosuz bağlantı ve 5G tarafında yenilikler sunacağını belirtti.

İKİNCİ 48 MEGAPİKSEL KAMERA EKLENECEK

Pu’ya göre iPhone Air 2’nin arkasına ikinci bir 48 megapiksel kamera eklenecek. Ultra geniş açılı lense sahip olacağı belirtilen bu kamera, mevcut modeldeki Fusion kameraya eşlik edecek.

Analist ayrıca ikinci nesil modelde Dinamik Ada'nın biraz daha küçük olacağını öne sürdü.

A20 PRO İŞLEMCİ İLE GELECEK

Pu’ya göre iPhone Air 2, TSMC'nin gelişmiş 2 nm üretim süreciyle üretilen ve daha hızlı ve daha yüksek enerji verimliliğine sahip A20 Pro işlemciyle gelecek. Mevcut iPhone Air modelinde ise 3 nm üretim süreciyle hazırlanan A19 Pro işlemci bulunuyor.

Merakla bekleniyordu: iPhone Air 2, 5 yeni özellikle geliyor! 1

N2 VE C2 ÇİPLERİ KULLANILACAK

Telefonun kablosuz bağlantı için Apple’ın ikinci nesil N2 çipini kullanacağı da öne sürülüyor. Mevcut iPhone Air’de bulunan ve Apple tarafından tasarlanan N1 çipi; Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sağlıyor. Çip ayrıca AirDrop ve Kişisel Erişim Noktası gibi özelliklerin genel performansını ve güvenilirliğini artırıyor.

Pu, iPhone Air 2’nin 5G bağlantısı için Apple’ın ikinci nesil C2 çipine de sahip olacağını belirtti. Apple, mevcut C1X çipini şimdiye kadar bir iPhone’da kullanılan enerji açısından en verimli modem olarak tanımlıyor.

Merakla bekleniyordu: iPhone Air 2, 5 yeni özellikle geliyor! 2

EKRAN, RAM VE ÖN KAMERA

Jeff Pu, yeni iPhone Air’in 6,5 inç ekran, 12 GB RAM ve 18 megapiksel Center Stage ön kamerayla piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor.

MART 2027’DE IPHONE 18 İLE BİRLİKTE GELEBİLİR

Apple’ın iPhone Air 2’yi standart iPhone 18 ve daha düşük segmentte konumlandırılan iPhone 18e ile birlikte Mart 2027 civarında piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.

Üst segment iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir “iPhone Ultra”nın ise bu eylülde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serideki cihazların, Apple’ın yeni stratejisinin bir parçası olarak farklı dönemlerde satışa sunulması öngörülüyor.

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