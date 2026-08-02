Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangını kontrol altına alabilmek için bölgedeki ekip sayısı arttırıldı. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personel ile müdahale ediliyor.

VALİ TORAMAN YANGIN YÖNETİM MERKEZİNDE

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bayramiç'teki orman yangınını söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi’nden takip ederek, sahadaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır