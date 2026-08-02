Etimesgut Belediyesi soruşturması: Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişiye tutuklama talebi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu şüphelirle ilgili karar verildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU DAHİL 44 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sevk edilenler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da bulunuyor.

10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Beşikçioğlu, rüşvet, irtikap ve ihale usulsüzlüğü suçlamalarının tamamını reddetti. Aylık kazancının 2.5 milyon lira olduğunu belirten Beşikçioğlu mal varlığını da tek tek sıraladı.

Behzat Ç. suçlamasını kabul eden Beşikçioğlu, yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını ve belediyenin zarara uğramadığını savundu. Beşikçioğlu MASAK raporlarına yansıyan para transferlerine de yanıt verdi.

MAL VARLIĞINI BEYAN ETTİ

Beşikçioğlu mal varlığına yönelik de ifade verdi ve sahip olduğu taşınmazlar ile araçları sıraladı. Beşikçioğlu;

-Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri,

-Çeşme’nin Ardıç Mahallesi’nde müstakil evi,

-Urla’da yüzde 50 hisseli müstakil evi,

-İzmir Güzelyalı’da dairesi,

-İstanbul Büyükyalı’da loft dairesi,

-Ankara Güneş Sokak’ta bir dairesi,

-Ayvalık’ta hisseli arsası,

-İki motosikleti ve Audi A6 marka otomobili bulunduğunu söyledi.

Beşikçioğlu bu mal varlığını yaptığı birikimler ve miras yoluyla elde ettiğini söyledi. Halkbank ve Garanti Bankası'nda hesabı olduğunu ifade eden Beşikçioğlu Midas üzerinden kripto yatırım hesabı kullandığını da aktardı.