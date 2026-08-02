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D100'de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda otomobilin su kanalına çarpması neticesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

D100'de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, D100 kara yolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 34 FLB 192 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.

D100 de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı 1

KASTAMONU'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 4 YARALI

Metrelerce sürüklenen otomobildeki N.Ö. ve E.Ö. hayatını kaybederken, sürücü ile A.Ö. E.Ö. ve E.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D100 de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı 2

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden N.Ö. ve E.Ö.'nün cenazeleri ise morga kaldırıldı.

D100 de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

D100 de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı 4

D100 de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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