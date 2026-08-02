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Kumbağ'da tehlikeli inat: Jandarma dakikalarca ikna etmeye çalıştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, denize girme yasağına rağmen gece denize girmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çabası sonucu vatandaş kıyıdan uzaklaştırıldı.

Kumbağ'da tehlikeli inat: Jandarma dakikalarca ikna etmeye çalıştı

Olay, gece yarısı Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir vatandaş, olumsuz hava şartları ve şiddetli fırtınaya rağmen denize girmek istedi.

FIRTINAYA RAĞMEN DENİZE GİRMEK İSTEDİ

Durumu fark eden jandarma ekipleri, şahsı defalarca uyararak denize girmemesi için yoğun çaba harcadı. O anlar saniye saniye bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kumbağ da tehlikeli inat: Jandarma dakikalarca ikna etmeye çalıştı 1

ZOR İKNA EDİLDİ

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen ısrarla suya yönelen vatandaş, uzun süren ikna çalışmaları sonucunda kıyıdan uzaklaştırıldı.

Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde denize girilmesini yasaklamıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz
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