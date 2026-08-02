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Samsun’da özel halk otobüsü devrildi: 21 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde özel halk otobüsünün yoldan çıkarak devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.

Samsun’da özel halk otobüsü devrildi: 21 yaralı

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Belediyesine ait 55 ATT 114 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Samsun’da özel halk otobüsü devrildi: 21 yaralı 1

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 21 YARALI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun’da özel halk otobüsü devrildi: 21 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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