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Sis Dağında ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda meydana gelen ATV kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sis Dağında ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ilçenin Sis Dağı Şıhkıranı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları ATV ile Sis Dağı'nda gezen gruptan Fatma Nur Murat (25) ile beraberindeki Yağmur Murat, ATV önlerine çıkan bir araç nedeniyle paniğe kapılarak ATV ile yol kenarına devrildi.

Sis Dağında ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı 1

ATV KAZASI: 2 GENÇ KIZDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ 1'İ YARALANDI

Kazada Fatma Nur Murat olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yağmur Murat ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine sevk edildi.

Sis Dağında ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sis Dağında ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
atv Trabzon kaza
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