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Hobi bahçesinde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre hobi bahçesinde yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ormanlık alana da zarar verdi. Yangından yaklaşık 100 dönümlük alan etkilendi.

Hobi bahçesinde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı

Yangın, Çerkezköy ilçesi Tepe Emlak Konutları ile Kocameşe Piknik Alanı arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre hobi bahçesinde yakılan ateş, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı.

Hobi bahçesinde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı 1

HOBİ BAHÇESİNDE ATEŞ YAKTILAR, ORMANLIK ALAN ALEV ALDI

Kısa sürede büyüyen alevler, tek katlı müstakil evlerin bulunduğu yerleşim alanına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Çerkezköy başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcarken, kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını zaman zaman güçleştirdi.

Hobi bahçesinde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı 2

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Gönüllüler su tankerleri ve traktörleriyle ekiplere yardımcı olurken, Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de kepçe ve greyderlerle yangının yayılmasını önlemek için çalışma yürüttü.

Polis ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy orman yangını
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