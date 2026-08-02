Muş'ta örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Muş merkeze bağlı Karlıdere köyünde çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve Muş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

MUŞ'TAKİ ÖRTÜ YANGINI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler daha sonra soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır