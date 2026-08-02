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Tekirdağ’da anız yangınında 150 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ’da anız yangınında 150 dönüm alan zarar gördü

Yangın, Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi’nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılması üzerine vatandaşlar da traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar görürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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